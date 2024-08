Barcelona x Athletic Bilbao: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Barcelona recebe o Athletic Bilbao deste sábado (24) pela 2ª rodada de La Liga (Campeonato Espanhol). A bola rola às 14h (de Brasília) no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha. O Barça tenta alcançar a liderança do campeonato, enquanto o Bilbao busca sua primeira vitória no campeonato.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da ESPN e Disney+.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona

Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez e Balde; Casadó, Marc Bernal, Raphinha, Ferran Torres e Lamine Yamal; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Athletic Bilbao

Padilla; Gorosabel, Yeray Álvarez, Aytor Paredes e Berchiche; Ander Herrera, Mikel Vesga e Sancet; Nico Williams, Iñaki Williams e Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

FICHA TÉCNICA | Barcelona x Athletic Bilbao

Competição: 2ª rodada de La Liga (Campeonato Espanhol).

Data: 24 de agosto, sábado.

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha

Horário: 14h (de Brasília).