", "author": { "@type": "Person", "name": "Redação" }, "publisher": { "@type": "NewsMediaOrganization", "name": "Diário do Nordeste", "url": "https://diariodonordeste.verdesmares.com.br", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/static/diario/diario-do-nordeste.png", "width": 360, "height": 70 } }, "image": [ { "@type": "ImageObject", "url": "https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/image/contentid/policy:1.3712248:1763918945/54938206383_0cab232ffd_c.jpg?f=16x9&h=720&w=1280&$p$f$h$w=c4d97c2", "width": 1280, "height": 720 }, { "@type": "ImageObject", "url": "https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/image/contentid/policy:1.3712248:1763918945/54938206383_0cab232ffd_c.jpg?f=4x3&h=960&w=1280&$p$f$h$w=23bc08d", "width": 1280, "height": 960 }, { "@type": "ImageObject", "url": "https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/image/contentid/policy:1.3712248:1763918945/54938206383_0cab232ffd_c.jpg?f=1x1&h=1280&w=1280&$p$f$h$w=d6b2b89", "width": 1280, "height": 1280 } ], "isPartOf": { "@type": "WebSite", "name": "Diário do Nordeste", "url": "https://diariodonordeste.verdesmares.com.br" } }, { "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Diário do Nordeste", "item": "https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Jogada", "item": "https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/jogada" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Bahia x Vasco pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações", "item": "https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/jogada/bahia-x-vasco-pela-serie-a-veja-onde-assistir-horario-e-escalacoes-1.3712246" } ] } ] }
Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bahia x Vasco pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:29)
Jogada
Legenda: O Bahia vem de derrota para o Fortaleza e precisa se reabilitar na Série A
Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Bahia e Vasco se enfrentam neste domingo (23), pela 35ª rodada da Série A. O jogo será às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

O Esquadrão é o 7º colocado com 53 pontos e vem de derrota para o Fortaleza por 3x2.

Já o Cruzmaltino, é o 13º com 42 pontos e vem de derrota para o Grêmio por 2x0.

ONDE ASSISTIR

Globo, Ge tv e Premiere. 

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: 

Ronaldo, Santi Arias (Gilberto), Luciano Juba, Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Nicolás Acevedo (Jean Lucas), Éverton Ribeiro, Sanabria, Michel Araújo (Kayky) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni 

Vasco da Gama:

Léo Jardim, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Hugo Moura, Cauan Barros, Andrés Gómez, Nuno Moreira, David e Pablo Vegetti. Técnico: Fernando Diniz. 

Arbitragem

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Daiane Muniz (SP)


Fotos: Letícia Martins/EC Bahia

<div style="max-width: 500px; margin: auto; margin-top:35px"><div class="intera" id="ID_INTERA_70115" data-target="5705" data-url="https://intera.verdesmares.com.br">inter@</div></div><script src="https://intera.verdesmares.com.br/js/categories/poll.js?v=v1.0.5"></script><script> intera_poll_item(70115); </script>

<amp-iframe width="300" height="452"sandbox="allow-scripts allow-same-origin"layout="responsive"frameborder="0"src="https://intera.verdesmares.com.br/enquete/QUAL-SEU-PALPITE-PARA-O-JOGO/5705"><amp-img layout="fill" src="https://intera.verdesmares.com.br/image/i.ico" placeholder></amp-img></amp-iframe>

Assuntos Relacionados

Jogada

São Paulo x Juventude pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Redação Há 8 minutos

Jogada

Bahia x Vasco pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Redação Há 18 minutos
Foto de Atlético-MG perde para o Lanús na final da Sul-Americana

Jogada

Atlético-MG perde para o Lanús nos pênaltis e fica com o vice da Sul-Americana

Hulk, Biel e Victor Hugo desperdiçaram três cobranças para o Galo na decisão

Samir de Carvalho* 22 de Novembro de 2025
Tite

Jogada

Ex-alvo do Fortaleza, técnico Tite anuncia que está pronto para retornar ao futebol

Treinador estava sem trabalhar há sete meses por conta da saúde mental

Daniel Farias 22 de Novembro de 2025
Lucas Mugni comemora gol pelo Ceará

Jogada

Sem Vina e Pedro Raul, qual deve ser a escalação do Ceará contra o Mirassol?

Equipes se enfrentam na segunda-feira (24), pela Série A do Brasileirão

Daniel Farias 22 de Novembro de 2025
Neymar em ação pelo Santos

Jogada

Neymar deve ser poupado em Santos x Internacional, jogo que interessa ao Fortaleza na Série A

Camisa 10 deve ficar de fora de confronto direto contra o rebaixamento

Daniel Farias 22 de Novembro de 2025