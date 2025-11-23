Bahia x Vasco pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações
Partida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
Bahia e Vasco se enfrentam neste domingo (23), pela 35ª rodada da Série A. O jogo será às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).
O Esquadrão é o 7º colocado com 53 pontos e vem de derrota para o Fortaleza por 3x2.
Já o Cruzmaltino, é o 13º com 42 pontos e vem de derrota para o Grêmio por 2x0.
ONDE ASSISTIR
Globo, Ge tv e Premiere.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bahia:
Ronaldo, Santi Arias (Gilberto), Luciano Juba, Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Nicolás Acevedo (Jean Lucas), Éverton Ribeiro, Sanabria, Michel Araújo (Kayky) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni
Vasco da Gama:
Léo Jardim, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Hugo Moura, Cauan Barros, Andrés Gómez, Nuno Moreira, David e Pablo Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Arbitragem
Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Daiane Muniz (SP)
Fotos: Letícia Martins/EC Bahia
