Bahia x Fluminense pelas quartas da Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela ida das quartas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:53)
Jogada
Legenda: Fluminense e Bahia se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (28)
Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC

Bahia e Fluminense se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (27), pelas quartas de final do torneio nacional. O jogo será às 19h30, na Arena Fonte Nova. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV e Premiere.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA

Ronaldo (João Paulo); Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Kayky (Cauly) e Willian José (Lucho Rodríguez).  Técnico: Rogério Ceni

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato (Lima); Kevin Serna, Canobbio e Everaldo.  Técnico: Renato Gaúcho

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP);
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);
VAR: Wagner Reway (SC).

