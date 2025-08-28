Bahia x Fluminense pelas quartas da Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalações

Bahia e Fluminense se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (27), pelas quartas de final do torneio nacional. O jogo será às 19h30, na Arena Fonte Nova. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV e Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA

Ronaldo (João Paulo); Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Kayky (Cauly) e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato (Lima); Kevin Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP);

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);

VAR: Wagner Reway (SC).