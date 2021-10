Bahia x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará visita o Bahia nesta quarta-feira (27), às 19 horas na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em mais um confronto direto pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Será o último jogo atrasado do Vovô a ser disputado, igualando assim aos 28 jogos da maioria de seus adversários diretos na tabela.

Palpites

inter@

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, TNT, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e tempo real pelo Diário do Nordeste.

Enfim, a reação?

A partida atrasada será a chance do Ceará de reagir na Série A, já que não vence há 6 rodadas e vive um momento técnico complicado, como a partida do último sábado contra Juventude, no 0 a 0 no Alfredo Jaconi evidenciou.

O Ceará hoje é o 14º colocado com 32 pontos, enquanto o Bahia é o 15º com 31, com o Vovô apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. Por isso, para o Alvinegro, uma vitória pode significar um salto na tabela, abrindo 5 para o Z4 e ficando apenas 2 do G9, que pode dar uma vaga na Libertadores. Um empate não ajudaria muito, apesar de segurar um adversário direto, como fez contra o Juventude, mas uma derrota aumetaria ainda mais a pressão em cima do técnico Tiago Nunes.

Ouça o CearáCast

Reencontro

Com dificuldades ofensivas e sem a intensidade vista em outras oportunidades, o Ceará encontra um rival que decidiu com ele as duas últimas Copas do Nordeste, com o Vovô vencendo em 2020 e sendo derrotado em 2021, criando uma grande rivalidade. Para completar, o Ceará reencontra Guto Ferreira, que assumiu o Tricolor baiano após deixar o time cearense e vem conseguindo bons resultados.

Formações

No Ceará, o técnico Tiago Nunes deve mais uma vez mudar a formação inicial. O lateral-direito Igor recebeu o 3°cartão amarelo diante do Juventude e desfalcará o time. Gabriel Dias deverá ser o substituto. Em compensação, o meia Vina volta à equipe, após cumprir suspensão no empate sem gols contra o Juventude.

Legenda: O meia Vina retorna de suspensão e reforça o Ceará nesta quarta-feira pela Série A Foto: Kid Júnior

O goleiro João Ricardo, que se destacou diante do Juventude e pode ser mantido como titular, a partida é encarada como um “divisor de águas”.

“Acho que é um jogo muito difícil. O Bahia vem numa sequência muito boa nos últimos quatros jogos, com duas vitórias e dois empates, mas é um jogo divisor de águas para gente. Estamos necessitando ganhar. Há muito tempo estamos perdendo e empatando. E isso, querendo ou não, está nos incomodando. O foco principal é fazer um grande jogo e buscar a vitória. Estamos preparados para dar o nosso máximo e sair vitorioso”.

No Bahia

A equipe baiana, por sua vez, não terá nenhum desfalque por suspensão. O técnico Guto Ferreira não poderá contar apenas com o goleiro Matheus Teixeira. O arqueiro precisará passar por uma artroscopia, após lesionar o menisco medial do joelho esquerdo durante um treinamento. Mas o atacante Rossi é dúvida para a partida.

Em contrapartida, o comandante do Tricolor Baiano terá o retorno de Lucas Mugni. O meio-campista argentino cumpriu suspensão na vitória do Bahia contra a Chapecoense, por 3 a 0, no último final de semana, e volta a ficar à disposição da comissão técnica.

Prováveis escalações

Bahia

Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Lucas Mugni; Juninho Capixaba, Raí Nascimento e Gilberto. Técnico: Guto Ferreira

Ceará

João Ricardo; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral e Marlon; Erick, Vina e Lima; Cléber. Técnico: Tiago Nunes.

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Brasileiro - Série A - 23ª rodada

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data e Hora: 27 de Outubro de 2021 - 19 horas

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa - PI

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga - PI e Mauro Cezar Evangelista de Sousa - PI