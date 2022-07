Avaí x Santos: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Avaí entra em campo nesta sábado (16), às 19h (de Brasília), contra o Santos pela Série A do Brasileirão. A partida será no estádio da Ressacada, em Florianópolis-SC.

Na classificação, no início da 17ª rodada, o Avaí está na 16ª posição, com 18 pontos. O Santos é o 8º, com 22.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere.

Palpites

Prováveis Escalações

Avaí | Vladimir; Kevin, Rafael Vaz, Raniele, Arthur Chaves e Bruno Cortez; Eduardo, Bruno Silva e Jean Pyerre; William Pottker e Guilherme Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca.

Santos | João Paulo; Madson, Eduardo Bauermann, Maicon e Felipe Jonatan; Carlos Sánchez, Rodrigo Fernández e Zanocelo; Marcos Leonardo, Léo Baptistão e Lucas Braga. Técnico: Marcelo Fernades.

Ficha técnica | Avaí x Santos

Estádio: Ressacada, em Florianópolis, na Santa Catarina.

Ressacada, em Florianópolis, na Santa Catarina. Horário: 19h (de Brasília), sábado, 16 de julho.

19h (de Brasília), sábado, 16 de julho. Transmissão: Premiere.

