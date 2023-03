Áudios mostram desespero de Gustavo Scarpa por prejuízo milionário em golpe de criptomoedas

A equipe do Fantástico, da TV Globo, teve acesso às conversas entre os jogadores Gustavo Scarpa e Willian Bigode após suposto golpe milionário sofrido pelos atletas e ex-companheiros no Palmeiras ocasionado pelo investimento deles em criptomoedas.

Gustava Scarpa investiu cerca de R$ 6 milhões nas moedas virtuais em movimentação indicada por Willian, porém o dinheiro do jogador do Nottingham Forest que foi aplicado, desapareceu e agora ele quer saber onde foi parar. A angústia do atleta ficou explícita em seus áudios na conversa com Willian.