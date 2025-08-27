Diário do Nordeste
Atlético Mineiro x Cruzeiro pelas quartas da Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo Clássico Mineiro pela Copa do Brasil

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Atlético Mineiro x Cruzeiro se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (27), às 19h30, na Arena MRV.
Foto: Pedro Souza / Atlético

Atlético Mineiro x Cruzeiro se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (27), pelas quartas de final do torneio nacional. O jogo será às 19h30, no Arena MRV, em Belo Horizonte. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida Atlético Mineiro x Cruzeiro, pelo Copa do Brasilterá transmissão da PrimeVideo.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk. Técnico: Cuca

Crzueiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson. Técnico: Leonardo Jardim.

ATLÉTICO MINEIRO X CRUZEIRO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Copa do Brasil

  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

  • Data: 27/08/2025

  • Horário: 21h

