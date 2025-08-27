Atlético Mineiro x Cruzeiro pelas quartas da Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpites
Veja como assistir ao vivo Clássico Mineiro pela Copa do Brasil
Atlético Mineiro x Cruzeiro se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (27), pelas quartas de final do torneio nacional. O jogo será às 19h30, no Arena MRV, em Belo Horizonte. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Atlético Mineiro x Cruzeiro, pelo Copa do Brasilterá transmissão da PrimeVideo.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk. Técnico: Cuca
Crzueiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson. Técnico: Leonardo Jardim.
ATLÉTICO MINEIRO X CRUZEIRO | FICHA TÉCNICA
Competição: Copa do Brasil
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
Data: 27/08/2025
Horário: 21h