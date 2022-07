Atlético Mineiro demite treinador Turco Mohamed

O Atlético Mineiro anunciou a saída do treinador Turco Mohamed. Após o empate por 1 a 1 com o Cuiabá, a situação do treinador do Galo ficou insustentável. Pelas redes sociais, o clube mineiro agradeceu ao gestor pelo trabalho realizado.

No comando do Atlético, Turco somou 45 jogos, 27 vitórias, 13 empates e 5 derrotas - aproveitamento de 69,6%. O auxiliar Lucas Gonçalves comanda o time no domingo, contra o Corinthians, pelo Brasileiro.

O #Galo informa que Antonio Mohamed não é mais treinador do Clube. El Turco e seus auxiliares foram desligados hoje pela manhã, pelo presidente Sérgio Coelho e o diretor de futebol Rodrigo Caetano. O auxiliar técnico permanente Lucas Gonçalves comandará o time neste domingo. — Atlético (@Atletico) July 22, 2022