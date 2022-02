O Atlético-MG é campeão da Supercopa do Brasil de 2022. O time mineiro venceu o Flamengo nos pênaltis por 8 a 7, após um empate em 2 a 2 no tempo normal, em partida disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

Com o resultado, o Galo conquista o terceiro título nacional seguido: Série A do Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.

No tempo normal, Hulk e Nacho Fernández marcaram para o Galo, e Gabriel, Bruno Henrique para o Flamengo