Atlético-MG x Flamengo pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (25), pela 36ª rodada da Série A. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

A partida pode definir o título brasileiro para o Rubro-Negro. O Flamengo é o líder com 74 pontos, e se vencer o Galo, e ainda contar com derrota do Palmeiras para o Grêmio em Porto Alegre, será campeão brasileiro com duas rodadas de antecedência.

O Atlético, após perder o título da Sul-Americana no último sábado para o Lanús, está em 11º com 44 pontos e terá 4 rodadas,, sendo 3 em casa, para buscar um G8 que pode dar vaga na Libertadores.

ONDE ASSISTIR

Globo, Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG

Éverson; Junior Alonso, Ruan e Vitor Hugo; Guilherme Arana, Alan Franco (Fausto Vera), Igor Gomes e Bernard; Rony, Hulk e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli

Flamengo

Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira (João Victor) e Ayrton Lucas (Viña); Pulgar, Saúl e Luiz Araújo; Plata, Samuel Lino (Cebolinha) e Juninho (Wallace Yan). Técnico: Filipe Luís

Arbitragem

Arbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Rodrigo D' Alonso Ferreira (SC)