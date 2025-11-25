Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Atlético-MG x Flamengo pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:47)
Jogada
Legenda: O Flamengo pode ser campeão brasileiro nesta terça-feira
Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (25), pela 36ª rodada da Série A. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

A partida pode definir o título brasileiro para o Rubro-Negro. O Flamengo é o líder com 74 pontos, e se vencer o Galo, e ainda contar com derrota do Palmeiras para o Grêmio em Porto Alegre, será campeão brasileiro com duas rodadas de antecedência.

O Atlético, após perder o título da Sul-Americana no último sábado para o Lanús, está em 11º com 44 pontos e terá 4 rodadas,, sendo 3 em casa, para buscar um G8 que pode dar vaga na Libertadores.

ONDE ASSISTIR

Globo, Premiere. 

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG

Éverson; Junior Alonso, Ruan e Vitor Hugo; Guilherme Arana, Alan Franco (Fausto Vera), Igor Gomes e Bernard; Rony, Hulk e Dudu.  Técnico: Jorge Sampaoli

Flamengo

Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira (João Victor) e Ayrton Lucas (Viña); Pulgar, Saúl e Luiz Araújo; Plata, Samuel Lino (Cebolinha) e Juninho (Wallace Yan).  Técnico: Filipe Luís

Arbitragem

Arbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Rodrigo D' Alonso Ferreira (SC)

Assuntos Relacionados

Jogada

Atlético-MG x Flamengo pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Redação Há 25 minutos
Torcida do Ceará

Jogada

Ceará anuncia mais de 15 mil torcedores confirmados contra o Cruzeiro

Partida pela Série A do Brasileirão acontece no próximo sábado (29), na Arena Castelão

Daniel Farias Há 53 minutos
Foto de Bruno Pacheco

Jogada

Bruno Pacheco fratura mão em treino de apronto e não viaja para enfrentar Bragantino

Além de Pacheco, Lucca Prior, Rodrigo, Marinho e João Ricardo continuam no Departamento Médico

Samir de Carvalho* 25 de Novembro de 2025
Philadelphia 76ers

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (25)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 25 de Novembro de 2025
Foto da torcida do Ceará na Arena Castelão

Jogada

Ceará anuncia ingressos promocionais para jogo contra o Cruzeiro; veja valores

Equipes se enfrentam no sábado (29) pela Série A do Brasileirão, no Castelão

Daniel Farias 25 de Novembro de 2025
Foto de jogadores de Flamengo e Palmeiras, que estão disputando o título da Série A do Brasileirão

Jogada

Definição de título entre Flamengo e Palmeiras nesta terça interessa ao Ceará; entenda

Título da Série A do Brasileirão 2025 pode ser conquistado pelo Flamengo nesta terça-feira

Daniel Farias 25 de Novembro de 2025