Atlético, Iguatu e Maracanã vivem momentos diferentes na Série D do Brasileiro; confira

Atlético-CE, Iguatu e Maracanã entraram em campo neste domingo (26) para mais uma rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Os três representantes cearenses estão no Grupo A3 e vivem situações distintas na competição.

No estádio Almir Dutra, o Maracanã recebeu o Iguatu em jogo da quinta rodada. Os times terminaram empatados em 2 a 2. Pio e Júnior Mandacaru marcaram para os donos da casa, enquanto Diego Viana e Clodô fizeram para o Azulão.

O Iguatu é o time cearense melhor posicionado nesta primeira fase da competição. A equipe, até então comandada por Washington Luís, está em quarto lugar, dentro da zona de classificação para a próxima etapa. Ao todo, a equipe soma oito pontos em cinco jogos. São duas vitórias, dois empates e uma derrota. O clube anunciou a saída do técnico esta segunda-feira (27).

Jà o Maracanã está no meio da tabela, com cinco pontos em cinco partidas disputadas. A pontuação é a mesma do Sousa, que está uma posição acima. O time tem uma vitória, dois empates e duas derrotas na competição.

Já o Atlético-CE está na situação mais complicada. O time somou três pontos na competição e perdeu novamente, desta vez diante da torcida, diante do Treze, no Domingão. Os visitantes venceram o jogo por 2 a 0, com gols de Thiaguinho. Com o resultado, a Águia da Precabura se manteve na lanterna do Grupo A3.

PRÓXIMOS JOGOS:

31 de maio (sexta-feira)

19h - Iguatu x Potiguar de Mossoró - Barrettão

1 de junho (sábado)

16h - Treze x América-RN - Amigão

2 de junho (domingo)

16h - Sousa-PB x Atlético-CE - Marizão