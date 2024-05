Iguatu anuncia saída do treinador Washington Luiz após proposta de outro clube

Washington Luiz não é mais técnico do Iguatu. O Azulão anunciou a saída do treinador após ter recebido proposta de outro clube, não divulgado. O treinador estava dirigindo o Azulão na Série D do Campeonato Brasileiro e deixa o clube no G4 do Grupo A3 da Série D com 8 pontos.

O último jogo de Washington no comando do Azulão foi empate em 2 a 2 com o Maracanã fora de casa no último domingo (26).

O Iguatu corre contra um tempo para anunciar o novo treinador, já que volta a jogar pela Série D na sexta-feira (31), às 19 horas, no Morenão, contra o Potiguar de Mossoró.

O time cearense anunciou em nota a saída dele:

"O treinador recebeu uma proposta de outro clube fora do Estado, comunicando hoje cedo ao Presidente Antônio Filho sua saída da instituição. O treinador seguirá trabalho com sua comissão".

Em seguida, desejou sorte ao treinador, que marcou história no Azulão.

"A ADI só tem a agradecer o treinador pelo belo e grande trabalho desempenhado desde sua volta em 2021, conquistando acesso e várias conquistas durante esse período que marcou e fez história na instituição".

História no Azulão

Com uma carreira construída em grande parte dela no futebol cearense, Washington Luiz tem uma identificação com o Iguatu, com 68 jogos no comando da equipe. Responsável pelo acesso da equipe nas Séries B e A do Cearense, o treinador classificou o Azulão para as edições de 2023 e 2024 da Copa do Brasil, foi campeão da Taça Fares Lopes em 2023 e foi 3º colocado no Campeonato Cearense do ano passado.