Atlético-GO x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atlético-GO e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo será no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Após classificação heróica diante do Goiás, o Dragão chega embalado para o confronto. O time também segue firme na Sul-Americana. No Brasileirão, a equipe vem de cinco derrotas seguidas e está na zona de rebaixamento.

O Timão é outro que vem empolgado. Depois de golear o Santos no confronto de ida, conseguiu avançar após derrota simples no segundo jogo. Na disputa da Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, a equipe começa a contar com reforços.

ONDE ASSISTIR

Globo, Premiere e SporTV.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Atlético-GO: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato, Ricardinho e Peglow. Técnico: Jorginho.

Corinthians: Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Cantillo, Du Queiroz (Roni) e Giuliano (Maycon); Willian, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

FICHA TÉCNICA:

Atlético-GO x Corinthians

Data e hora: 27/07, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

