Fluminense terá força máxima contra o Fortaleza pela Copa do Brasil

Fortaleza e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (28), no Castelão, às 20h30, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E o Tricolor das Laranjeiras deve atuar com sua força máxima.

Sem desfalques para a Copa do Brasil, exceto Alan (ainda não regularizado) e David Braz (dores na coxa direita), que já vem sendo ausência, o Fluminense deve atuar com sua força máxima.

Assim, a tendência é que o técnico Fernando Diniz repita a formação que venceu o Bragantino na rodada anterior.

Provável Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Arias, Matheus Martins e Cano.

Leão sem cinco

O Fortaleza não terá o goleiro Fernando Miguel (desconforto em posterior de coxa esquerda, o zagueiro Tinga (segue tratamento após cirurgia para correção de uma lesão ligamentar no pé esquerdo) e os meio-campistas Zé Welison (estiramento muscular posterior coxa direita), Hércules (desconforto em adutor direito) e Matheus Vargas (edema posterior coxa direita).

Legenda: O goleiro Fernando Miguel deve ser desfalque do Leão contra o Fluminense Foto: THIAGO GADELHA

