Atlético-GO chama Felipe Melo de covarde, desumano e antidesportista após agressão a funcionário

O Atlético-GO repudiou de maneira oficial a agressão cometida por Felipe Melo, jogador do Fluminense, contra Álvaro de Castro, assessor de imprensa do time goiano. O caso aconteceu no último sábado (16), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Legenda: Empurrão de Felipe Melo em assessor do Atlético-GO Foto: Reprodução/Sportv

De acordo com informações do ge, após registrar através de um celular jogadores do Atlético-GO comemorando um gol, Álvaro de Castro celebrou o gol em frente ao banco de reservas do Fluminense. Felipe Melo deu um empurrão no profissional e foi expulso do jogo.

LEIA A NOTA OFICIAL NA ÍNTEGRA

Este é o único vídeo feito após o gol. Não houve sequer uma "invasão" de campo. O retorno após a gravação é feito próximo a linha. Não houve olhar, não houve filmagem, não houve absolutamente nada direcionado ao banco do Fluminense.

Na ponta da área técnica, quase na área de entrevistas, houve uma agressão covarde. Apenas isso aconteceu, a agressão de um grande covarde.

Haviam inúmeras câmeras do @sportv no local e nenhuma capta "provocação" ou algo do tipo. Uma agressão pelas costas por conta de um "pulinho" no centro do campo é covardia, e foi isso o que aconteceu.

Pouco importa as taças que levantou na carreira, vai continuar sendo para sempre desumano e antidesportista.

Legitimar a violência é crime!