Atlético-CE aciona TJDF-CE contra Icasa e busca evitar rebaixamento no Campeonato Cearense

A diretoria do Atlético-CE emitiu nota oficial, nesta terça-feira (22), sobre a escalação irregular de um atleta do Icasa na última rodada da 1ª fase do Campeonato Cearense de 2022. A situação pode evitar o rebaixamento da Águia, uma vez que o Verdão do Cariri pode perder pontos na tabela se a irregularidade estiver confirmada.

No comunicado, a gestão ressalta que “reuniu as provas de tal situação no próprio site da Federação Cearense de Futebol (FCF), onde são publicadas as súmulas”. A equipe enviou os documentos e protocolou a denúncia no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense (TJDF-CE).

O Atlético-CE aguarda agora uma resposta da entidade sobre o caso. O time terminou o Estadual na 7ª posição, sendo rebaixado ao lado do Crato, com 13 pontos. O Icasa está uma posição na frente, com 16, mas caso a situação se confirme, o time do Cariri deverá ser punido com quatro pontos, fazendo com que a Águia escape do descenso à 2ª divisão cearense.

Entenda o caso

A reportagem checou as súmulas de todos os jogos do Icasa no Estadual, e constatou que o atleta Leandro Mendes recebeu cartão amarelo nos três primeiros jogos do Campeonato Cearense, contra Crato, Atlético-CE e Caucaia. Com isso, ficou suspenso e não atuou na 4ª rodada, contra o Pacajus.

Com a série de cartões zerada, o jogador voltou a ser advertido nas partidas contra Crato (8ª rodada), Ferroviário (12ª rodada) e Maracanã (13ª rodada). Com isso, não teria condições de participar do duelo com o Iguatu. Mesmo assim, foi escalado e atuou como titular nesta rodada final.

Via assessoria, a FCF afirmou que está apurando o caso e fazendo análise da situação para se manifestar posteriormente.