Atletas da Série A completam limite de jogos e não podem atuar por novo clube no torneio; veja lista

A Série A do Brasileiro de 2022 se aproxima da 9ª rodada e definiu situações envolvendo o mercado da bola. Com a sequência da competição, diversos atletas atingiram o limite de jogos imposto da CBF e não podem mais atuar por um outro clube dentro da atual edição do Brasileirão. O Diário do Nordeste lista os nomes dos 20 participantes.

Isso porque o Regulamento Específico da Competição (REC) da CBF prevê que, após sete partidas por uma equipe, um jogador não pode disputar o mesmo Brasileirão por um clube diferente. Vale ressaltar que, no ano vigente, uma janela de transferência foi incorporada ao mercado.O intervalo é entre 18 de julho e 15 de agosto, seguindo a regra.

A regra da CBF

De acordo com o Capítulo 3 (Da condição de jogo dos atletas) do REC do Brasileirão de 2022, “um atleta somente poderá ser inscrito por outro clube do Brasileirão Assaí, após o início do CAMPEONATO, se tiver atuado em um número máximo de 6 (seis) partidas pelo clube de origem”.

§ 1º – Considera-se como atuação o ato do atleta entrar em campo para a disputa da partida, desde o início ou no decorrer da mesma.

§ 2º – O atleta que tenha atuado por um clube no CAMPEONATO somente poderá atuar por mais um clube.

§ 3º – Uma vez iniciado o CAMPEONATO, cada clube poderá inscrever até 5 (cinco) atletas anteriormente inscritos por outros clubes do Brasileirão Assaí, sendo no máximo 3 (três) atletas de um mesmo clube.

Lista de atletas com sete jogos ou mais na Série A de 2022

Legenda: A Série A do Campeonato Brasileiro é uma das competições mais disputadas do cenário mundial Foto: Lucas Figueiredo / CBF

América-MG

GOL - Jailson: 8

LAD - Patric: 8

ATA - Felipe Azevedo: 7

ATA - Pedrinho: 7

Athletico-PR

GOL - Bento: 8

LAD - Abner: 8

ZAG - Pedro Henrique: 8

MEI - Terans: 7

ATA - Cuello: 7

ATA - Canobbio: 7

Atlético-GO

LAE - Jefferson: 7

MEI - Shaylon: 7

VOL - Marlon Freitas: 7

ATA - Wellington Rato: 7

ATA - Churín: 7

Atlético-MG

GOL - Everson: 8

ZAG - Alonso: 8

VOL - Jair: 8

ATA - Ademir: 8

VOL - Otávio: 7

MEI - Nacho Fernández: 7

MEI - Rubens: 7

ATA - Sasha: 7

Legenda: O atacante Ademir é titular do Atlético-MG em 2022 Foto: divulgação / Atlético-MG

Avaí

GOL - Douglas Friedrich: 8

LAD - Kevin: 8

ZAG - Raniele: 8

ZAG - Arthur Chaves: 8

LAE - Cortez: 8

MEI - Eduardo: 8

ZAG - Bressan: 7

VOL - Bruno Silva: 7

ATA - Morato: 7

ATA - Bissoli: 7

ATA - Dentinho: 7

Botafogo

LAD - Saravia: 8

LAD - Daniel Borges: 8

VOL - Luís Oyama: 8

ATA - Victor Sá: 8

ATA - Diego Gonçalves: 8

ATA - Erison: 8

ZAG - Kanu: 7

Bragantino

GOL - Cleiton: 8

VOL - Jadsom: 7

MEI - Eric Ramires: 7

ATA - Helinho: 7

ATA - Ytalo: 7

ATA - Bruno Tubarão: 7

ATA - Sorriso: 7

Ceará

GOL - João Ricardo: 7

LAD - Nino Paraíba: 7

LAE - Bruno Pacheco: 7

ATA - Stiven Mendoza: 7

Legenda: O goleiro João Ricardo é um dos destaques do Ceará em 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Corinthians

ZAG - Raul Gustavo: 8

VOL - Maycon: 8

VOL - Du Queiroz: 8

ATA - Willian: 8

GOL - Cássio: 7

ZAG - João Victor: 7

MEI - Renato Augusto: 7

MEI - Gustavo Mantuan: 7

ATA - Roger Guedes: 7

Coritiba

GOL - Alex Muralha: 8

LAD - Matheus: 8

VOL - Willian Farias: 8

ZAG - Henrique: 7

ZAG - Luciano Castán: 7

ATA - Léo Gamalho: 8

ATA - Alef Manga: 7

ATA - Fabrício Daniel: 7

ATA - Igor Paixão: 7

Cuiabá

GOL - Walter: 8

MEI - Rodriguinho: 8

VOL - Pepê: 8

ATA - Felipe Marques: 8

ZAG - Marllon: 7

ZAG - Alan Empereur: 7

VOL - Marcão: 7

MEI - Valdivia: 7

ATA - Alesson: 7

Flamengo

GOL - Hugo Souza: 8

VOL - Willian Arão: 8

MEI - Éverton Ribeiro: 8

MEI - Arrascaeta: 8

ATA - Gabriel Barbosa: 8

MEI - Lázaro: 8

MEI - Andreas Pereira: 7

VOL - João Gomes: 7

Legenda: Gabigol foi titular absoluto do Flamengo nos últimos anos Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Fluminense

GOL - Fábio: 8

ATA - Luiz Henrique: 8

ATA - Cano: 8

ZAG - Nino: 7

VOL - Yago Felipe: 7

ATA - Willian Bigode: 7

Fortaleza

ATA - Silvio Romero: 7

ATA - Moisés: 7

Goiás

GOL - Tadeu: 8

LAD - Apodi: 8

VOL - Felipe Bastos: 8

MEI - Diego: 8

LAE - Danilo Barcelos: 7

MEI - Élvis: 7

MEI - Dadá Belmonte: 7

Internacional

GOL - Daniel: 7

LAD - Bustos: 7

ATA - Carlos de Pena: 7

ATA - Alemão: 7

Legenda: Fabricio Bustos foi contratado pelo Internacional na atual temporada Foto: divulgação / Internacional

Juventude

GOL - César: 8

MEI - Yuri: 8

ATA - Pitta: 8

LAD - Rodrigo Soares: 7

ZAG - Rafael Forster: 7

VOL - Jadson: 7

ATA - Chico: 7

Palmeiras

ZAG - Murilo: 8

VOL - Zé Rafael: 8

ATA - Dudu: 8

ATA - Rony: 8

ATA - Rafael Navarro: 8

GOL - Weverton: 7

LAD - Marcos Rocha: 7

ZAG - Gustavo Gómez: 7

MEI - Gustavo Scarpa: 7

MEI - Raphael Veiga: 7

VOL - Danilo: 7

Santos

GOL - João Paulo: 8

LAD - Madson: 8

LAE - Lucas Pires: 8

MEI - Julio: 8

VOL - Fernández: 7

VOL - Zanocelo: 8

ATA - Marcos Leonardo: 8

ATA - Angulo: 8

ZAG - Maicon: 7

ATA - Ricardo Goulart: 7

ATA - Lucas Braga: 7

ATA - Léo Baptistão: 7

São Paulo

GOL - Jandrei: 8

LAD - Rafinha: 8

MEI - Igor Gomes: 8

ATA - Calleri: 8

ATA - Éder: 8

ZAG - Diego Costa: 7

LAD - Welington: 7

VOL - Pablo Maia: 7

ATA - Alisson: 7