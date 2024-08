Atleta francês do salto com vara recebe proposta de site adulto após viralizar nas Olimpíadas

O atleta francês Anthony Ammirati, do salto com vara, recebeu proposta de um site de conteúdo adulto após viralizar nas Olimpíadas de Paris. Ele foi eliminado da competição no último sábado (3) após seu órgão genital esbarrar no sarrafo que mede a altura dos saltos.

Depois da repercussão, o site pornô CamSoda teria oferecido 250 mil dólares para que o atleta posasse nu durante uma hora.

Veja o salto que viralizou:

"Se dependesse de mim, eu te premiaria pelo que todos viram, seu talento abaixo da cintura. Como amante de atividades centradas na virilha, adoraria lhe oferecer até US$ 250 mil em troca de um show de webcam de 60 minutos, no qual você exibe seus dotes, sem a trave, é claro", disse o vice-presidente da empresa, Daryn Parker, em carta ao atleta.

'Arrasado', diz atleta

Em declaração à Federação Francesa de Atletismo, Ammirati disse estar "arrasado" com a eliminação.

"Estou um pouco arrasado porque não perdi nada na terceira tentativa a 5,70m. O que perdi foi um pouco de salto no treinamento para ajustar as configurações. Apenas uma sessão técnica", desabafou.