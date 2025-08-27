Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Athletico-PR x Corinthians pelas quartas da Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela ida das quartas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:47)
Jogada
Legenda: Memphis retorna ao Corinthians para jogo com o Athletico/PR
Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Athletico-PR e Corinthians se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (27), pelas quartas de final do torneio nacional. O jogo será às 21h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV, Prime Video e Premiere.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletico-PR: 

Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Esquivel; Diogo Riquelme, Patrick e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros. Técnico: Odair Hellmann

Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Bidon, Charles, Maycon e Garro; Romero e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Rodrigo D' Alonso Ferreira (SC)

Assuntos Relacionados

Jogada

Dieguinho projeta duelo com o Juventude e celebra momento no Ceará: 'melhor ano da minha carreira'

Volante tem dois gols e duas assistências com a camisa Alvinegra

Crisneive Silveira Há 32 minutos
Jogo Alece com elas

Jogada

Assembleia promove jogo com estrelas na Messejana em alusão ao Agosto Lilás; veja detalhes

A partida reunirá nomes como Sérgio Alves, Clodoaldo, Iarley, Ronaldo Angelim, Rinaldo e cia

Redação Há 55 minutos

Jogada

Vasco x Botafogo pelas quartas da Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpites

Partida é válida pela ida das quartas

Redação Há 1 hora

Jogada

Athletico-PR x Corinthians pelas quartas da Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela ida das quartas

Redação Há 1 hora
torcedores

Jogada

Ceará divulga parcial de torcedores confirmados para duelo contra o Juventude; veja detalhes

Equipes se enfrentam no sábado (29)

Crisneive Silveira Há 1 hora
Foto de Atlético-GO empresta Alix Vinícius ao Bragantino e Fortaleza pode lucrar com opção de compra

Jogada

Atlético-GO empresta Alix Vinícius ao Bragantino e Fortaleza pode lucrar com opção de compra

Tricolor possui 25% dos direitos do zagueiro

Brenno Rebouças Há 2 horas