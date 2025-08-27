Athletico-PR x Corinthians pelas quartas da Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalações

Athletico-PR e Corinthians se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (27), pelas quartas de final do torneio nacional. O jogo será às 21h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV, Prime Video e Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletico-PR:

Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Esquivel; Diogo Riquelme, Patrick e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros. Técnico: Odair Hellmann

Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Bidon, Charles, Maycon e Garro; Romero e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Rodrigo D' Alonso Ferreira (SC)