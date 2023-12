Atacante Romarinho é anunciado pelo Sport; Fortaleza se despede do jogador

O atacante Romarinho não é mais jogador do Fortaleza. O jogador deixou o Tricolor de Aço e foi anunciado pelo Sport neste domingo (31). Ele chega em definitivo ao time pernambucano, com contrato com até o fim de 2026.

Romarinho tinha contrato com o Tricolor de Aço até 31 de dezembro de 2024, mas o clube informou que "Em acordo com o Sport, o Leão do Pici vendeu 50% dos direitos do atleta por R$ 2,5 milhões. Caso o atacante cumpra todas as metas, mais 30% serão vendidos pelo valor de R$ 1,5 milhões. Romarinho tinha contrato com o Fortaleza até o final de 2024".

𝗦𝗘𝗝𝗔 𝗕𝗘𝗠-𝗩𝗜𝗡𝗗𝗢, 𝗥𝗢𝗠𝗔𝗥𝗜𝗡𝗛𝗢! ✍️



Último dia do ano sendo reforçado com o atacante Romarinho! Juntos vamos iniciar uma temporada vitoriosa: https://t.co/H73sr6aaH3 pic.twitter.com/rsxivoWNsf — Sport Club do Recife (@sportrecife) December 31, 2023

Passagem pelo Fortaleza

O Tricolor de Aço também publicou nota de agradecimento ao jogador, que jogou no clube por seis temporadas, e agora se despede com 252 jogos, 22 gols e 18 assistências e 8 títulos.

Legenda: O Fortaleza publicou nota de agradecimento após a saída de Romarinho para o Sport Foto: Divulgação / Fortaleza EC

O atacante chegou ao Tricolor no ano de 2018 e se tornou, junto ao Tinga, um dos únicos a conquistar todos os títulos do Pentacampeonato Cearense. Além disso, foi Campeão Brasileiro Série B 2018, Bicampeão do Nordeste 2019 e 2022, e Vice-Campeão da Sul-Americana.