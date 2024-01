Atacante Clebão é anunciado por time amador do interior da Bahia

O atacante Cléber Bonfim, que está com contrato suspenso com o Ceará, foi anunciado na tarde desta quarta-feira (24), pelo Juventude Futebol Clube, equipe amadora do município de Quixabeira, interior da Bahia. O atleta de 27 anos está impedido de atuar profissionalmente por causa da pena sofrida em decorrência de um resultado positivo após exame antidoping.

O jogador foi condenado a 24 meses e já cumpriu 11. A contagem é feita de forma retroativa à data da coleta. Cléber havia voltado aos gramados em julho e sua última atuação com a camisa do Alvinegro foi contra o Sampaio Corrêa, válido 32ª rodada da Série B de 2023. Porém, após o resultado do julgamento, Clebão ficou impedido de atuar por um time profissional.

Desempenho pelo Ceará

Pelo Vovô, o atacante já atuou em 128 oportunidades e marcou 23 gols. Além de conquistar a Copa do Nordeste em 2020, sendo o protagonista, com dois gols nas finais contra o Bahia.