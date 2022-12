Aston Villa x Liverpool: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na tarde desta segunda-feira, (26), o Aston Villa recbe o Liverpool, no Villa Park às 14h30, em jogo válido pela 17ª rodada da Premier League.

As equipes, em sua última partida antes da paralisação para a Copa do Mundo, venceram seus adversários. A última rodada de ambos foi com triunfo. O Liverpool venceu por 3 a 1 o Southampton e ocupa a 6ª posição. O Aston Villa também venceu, contra o Brighton, a equipe de Unai Emery venceu por 2 a 1. Atualmente está em 12º lugar.

Para a partida as equipes terão desfalques. O time comandado por Jürgen Klopp não terá os jogadores Arthur, Luis Díaz, Diogo Jota e Roberto Firmino à disposição. Milner é dúvida para o confronto. No time de Unai Emery, Diego Carlos e Philippe Coutinho não vão jogar.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ESPN e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Aston Villa: Olsen; Cash, Konsa, Mings e Digne; McGinn, Kamara e Douglas Luiz; Buendía, Danny Ings e Bailey (Ramsey). Técnico: Unai Emery

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Thiago Alcântara; Salah, Darwin Núñez e Fábio Carvalho. Técnico: Jürgen Klopp



ASTON VILLA X LIVERPOOL | FICHA TÉCNICA

Horário: 14h30

Data: 26/12/2022

Local: Villa Park

Árbitro: Estádio Paul Tierney