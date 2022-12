Aston Villa x Chelsea ao vivo e online: veja onde assistir, horário, escalação e mais do amistoso

Os gigantes ingleses Chelsea e Aston Villa se enfrentam em amistoso neste domingo, a partir das 11h10.

Enquanto o Chelsea não joga desde a derrota por 1 a 0 para o Newcastle United na Premier League em 12 de novembro, o adversário já disputou dois amistosos, perdendo para o Cardiff City antes de empatar com o Brighton & Hove Albion.

O técnico dos Blues, Graham Potter volta a ter à disposição Reece James, mas Wesley Fofana, Ben Chilwell, Ruben Loftus-Cheek e N'Golo Kante ainda estão fora, apesar de viajarem com a equipe.

Em 160 jogos disputados entre as equipes, o Chelsea registra 66 vitórias, contra 58 do Aston Villa, além de 36 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Premier League 22/23, o Chelsea venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Chelsea: Kepa; Rankine, Chalobah, Humphreys, Cucurella; Jorginho, Chukwuemeka, Casadei; Hutchinson, Broja, Aubameyang.

Escalação do provável Aston Villa: Olsen; Young, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Luiz; Bailey, Ings, Watkins.

Desfalques

Chelsea

Sem desfalques confirmados.

Aston Villa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 11 de dezembro de 2022

• Horário: 11h10 (de Brasília)

• Local: Estádio Al Nahyan – Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

