Lucho González é apresentado como técnico do Ceará e projeta Libertadores: 'é possível'

O técnico argentino Lucho González foi apresentado oficialmente pelo Ceará nesta segunda-feira (29). Após o anúncio oficial na última semana, o comandante concedeu a primeira coletiva à frente do clube, em bate-papo com a imprensa dentro do CT de Porangabuçu. O treinador explicou os motivos para o acerto e reforçou que briga pela Libertadores.

"Primeiro, pela grandeza do clube. Segundo, quando me reuni com o presidente (Robinson de Castro), analisando os objetivos que o clube tem, são desafios importantes. O pensamento sempre foi começar desde o começo (do ano) e não assumir a situação de agora, mas analisamos o grupo de trabalho, os jogadores do Ceará, e sou movido por desafio. Estou muito feliz e orgulhoso, uma conversa fácil com o presidente porque coincidiu com os objetivos que o clube tem, me vejo capaz e isso que vamos tentar até o fim da temporada, cumprindo os objetivos do clube, ter uma vaga na Libertadores que matematicamente ainda é possível, o clube nunca disputou uma competição tão importante e tem a grandeza suficiente para alcançar uma vaga", declarou.