Artilheiro do Iguatu na Série D, Otacílio Marcos projeta confronto que vale o acesso

O atacante Otacílio Marcos é uma das referências do Iguatu ao longo da campanha que já é histórica na Série D do Campeonato Brasileiro. Identificado com a torcida do Azulão, ele tem 6 gols na competição e a principal esperança de gols da equipe, que viverá neste sábado (30), um dos momentos mais importantes de sua história: o jogo que vale o acesso para a Série C, no Morenão, contra o Anápolis/GO, às 17 horas.

Depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de finais no estádio Jonas Duarte, o Azulão joga por uma vitória simples para conquistar o acesso.

O atacante, autor do gol do empate no jogo de ida, projetou o confronto, confiando no retrospecto em casa na competição. O Azulão tem 100% de aproveitamento no Morenão.

"Conquistamos um resultado bastante fora de casa, soubemos sofrer. Agora será mais uma decisão de 90 minutos e vamos batalhar para que em casa, a gente conquiste nosso objetivo. Em casa a gente precisa fazer o que a gente vem fazendo", declarou o artilheiro.

Em 9 jogos no Morenão, são 9 vitórias, com 14 gols marcados e apenas 2 sofridos. O artilheiro chamou a torcida para o confronto que será histórico para o Azulão.

"Chamo a torcida para lotar o Morenão, que vai fazer uma linda festa conquistar o acesso. Já vivi grandes momentos, tenho certeza que sábado será mais um".