Artilheiro do Ceará em 2026, Matheus Araújo desabafa sobre 2025: 'Fiquei um pouco chateado'

Artilheiro do Ceará em 2026, com 4 gols, ao lado de Vina, o meia Matheus Araújo avaliou, em entrevista ao Jogada 3º Tempo, da Verdinha FM 92.5, que em 2025 poderia ter tido mais oportunidades no Vovô. O camisa 8 disse que utilizou a falta de espaço para se preparar melhor para o ano seguinte e agarrou as chances dadas por Mozart.

"Ano passado fiquei um pouco chateado com as coisas que aconteceram comigo aqui dentro, acho que eu tinha bons números e pelo pouco que joguei consegui desempenhar bem. Mas eu também não abaixei a cabeça, usei aquele ano para me preparar. Porque eu sabia que eu teria oportunidade de novo e quando ela chegasse eu teria que abraçar ela da melhor forma possível. Me preparei muito ano passado para isso, tanto fisicamente, quanto mentalmente", disse.

A troca de comando técnico trouxe consigo não apenas jogos em sequência para Matheus, mas também um estilo de jogo que favorece o meia, na avaliação dele mesmo. "O estilo do Mozart fica mais com a posse, a gente tem mais opções, cria mais jogadas no ataque e acho que isso, minha característica ajuda muito o time. Sou jogador que consigo flutuar bem entre linhas, consigo me movimentar bem no ataque. Acho que essa minha característica fez com que eu acabasse tendo mais minutos com o Mozart", disse.

Ao marcar mais uma vez diante do Horizonte, no domingo (1), Matheus Araújo já alcançou a melhor marca de gols dele como jogador profissional. Ano passado, no próprio Ceará, ele fez 3 gols durante todo o ano, um a menos que neste ano. Em 2023, no Corinthians, ele havia marcado apenas 2. Quanto a assistências, o meia ainda não deu nenhuma em 2026, enquanto no ano passado foi o autor de 3 pelo Vovô.

Artilheiro na base

Ser o goleador do time não é novidade para Matheus. O meio-campista lembrou que nas categorias de base do Corinthians já havia sido artilheiro mais de uma vez. Ele acredita que o fato de ser um meia que penetra muito na grande área o ajuda a ter muitas oportunidades de marcar.

"Espero continuar fazendo bastante (gols), mas na base sempre fui de fazer muito gol. Acho que em dois ou três anos, fui artilheiro do Corinthians na base, atuando como meia ou segundo volante, onde eu atuava mais na base. Sou um meia que pisa muito na área, então sempre estou tendo chances de fazer gol e me sinto bem fazendo isso. Nessa função que venho jogando, agora jogando como ponta, acho que acabo pisando mais na área e consequentemente vou ter mais chances de fazer gols", avalia.