Cria da base, Arthur Cabral posta vídeo assistindo ao jogo do Ceará pela Copinha

O atacante do Benfica de Portugal e cria da base do Ceará, Arthur Cabral, postou na tarde desta terça-feira (8), um vídeo em suas redes sociais assistindo ao jogo do alvinegro, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. A partida em questão aconteceu contra o Lemense e o Vovô venceu por 3 a 0.

Legenda: Arthur Cabral assistindo ao jogo do Ceará, na Copinha Foto: Reprodução/Redes Sociais

Arthur foi promovido para o time principal do Ceará no ano de 2015, e teve seu melhor momento pela equipe cearense em 2018, marcando 24 gols em 55 jogos e levando o título de bicampeão cearense. No geral foram 80 jogos, 30 gols e seis assistências.

Legenda: Arthur Cabral se destacou pelo Ceará em 2018 Foto: JL Rosa

Antes de chegar ao clube português, o brasileiro passou também por Palmeiras, onde não teve muitas oportunidades (cinco jogos e um gol), Basel-SUI, onde começou a ganhar notoriedade na Europa (106 jogos, 65 gols e 12 assistências) e por último, a equipe italiana, Fiorentina (195 jogos, 97 gols e 19 assistências).

Legenda: Arthur pelo Basel, da Suíça Foto: divulgação / FC Basel

O jogador também chegou a vestir a amarelinha, mas não teve mais que uma oportunidade na seleção principal, em 2019, quando ainda atuava pelo Basel. Ele também já havia jogado em um amistoso do time olímpico, em setembro de 2019.

Legenda: Arthur Cabral em ação durante treino da Seleção Brasileira Foto: Lucas Figueiredo/ CBF

Hoje no Benfica, o Paraibano busca ganhar espaço. Já são 20 jogos e quatro gols marcados.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto