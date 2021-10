Arthur Cabral marca golaço em treino da Seleção Brasileira; veja vídeo

Convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, o atacante Arthur Cabral, ex-Ceará e atualmente no Basel-SUI, está se sentindo à vontade no ambiente do time Canarinho.

O jogador foi recepcionado pelo técnico Tite e iniciou o treinamento junto aos demais companheiros. O atleta está no elenco que enfrenta a Venezuela, nesta quinta-feira (7), em Caracas, a Colômbia em Bogotá (COL) e o Uruguai em Manaus.

Veja o golaço

Na rede social própria, o jogador postou que era uma 'honra estar aqui'. Na mesma rede, divulgou um vídeo do treinamento realizado na capital colombiana, onde marcou um golaço durante atividade de finalização. De fora da área, ele mandou no ângulo do goleiro Alisson, que atua no Liverpool-ING.

Arthur é mais um jogador revelado no futebol cearense que alcança a Seleção Brasileira. Antes dele, ainda em 2021, Arthur Victor, do Bragantino, também ex-Ceará, foi convocado para a seleção principal. Everton Cebolinha, revelado pelo Fortaleza, esteve em listas anteriores, inclusive participou da última Copa América.