Arthur Cabral se apresenta à Seleção Brasileira em Bogotá

O atacante Arthur Cabral, ex-Ceará e Palmeiras e atualmente no Basel-SUI, se apresentou oficialmente à Seleção Brasileira nesta terça-feira (5), em Bogotá, na Colômbia.

O atleta, convocado para substituir o lesionado Matheus Cunha, integrará a equipe comandada por Tite durante três partidas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022: Venezuela (F), Colômbia (F) e Uruguai (C).

Artilheiro da Europa na temporada 2021-2022, com 20 gols marcados em 16 partidas, Arthur Cabral vive sua melhor fase na carreira. O atleta foi convocado pela primeira vez para a equipe principal da seleção. Antes, o atacante havia sido convocado por André Jardine para integrar o grupo que disputaria dois jogos amistosos preparatórios visando os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Arthur Cabral é o 11° atleta a se apresentar à seleção para a rodada tripla de outubro. O restante dos convocados - atletas oriundos da Europa - deverão se apresentar oficialmente nesta terça-feira (5). Antes do confronto contra a Venezuela, o técnico Tite realizará ainda dois treinamentos na capital colombiana.