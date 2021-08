Arthur Cabral entra na mira do Hertha Berlim e Fiorentina; Ceará e Palmeiras podem lucrar com venda

O atacante Arthur Cabral, artilheiro do Basel-SUI na temporada 2021-2022, está na mira do Hertha Berlin, da Alemanha, para substituir o brasileiro Matheus Cunha, negociado recentemente com o Atlético de Madrid, da Espanha. A informação é do jornalista André Hernan, do ge.

A equipe alemã deve fazer uma oferta pelo brasileiro de 23 anos nos próximos dias. Além do Hertha Berlin, Arthur Cabral também é monitorado de perto por diretores da Fiorentina, da Itália. De acordo com o jornal Viola News, Nicolás Burdisso, diretor de futebol da equipe italiana, acompanhou a vitória do Basel contra o Hammarby IF, por 3 a 1, com três gols do atacante brasileiro, pela UEFA Conference League.

Na temporada 2021-2022, Arthur Cabral é artilheiro do Basel, do Campeonato Suíço e da UEFA Conference League. O atacante marcou 14 gols e deu cinco assistências, em nove partidas disputadas pela equipe da Basileia.

Ceará e Palmeiras podem lucrar com negociação

Uma possível venda de Arthur Cabral ao futebol alemão pode gerar lucro aos cofres de Ceará e Palmeiras. Ex-clubes do atacante brasileiro, alvinegros e alviverdes mantiveram 30% de uma futura transação do camisa 10 do Basel.

Os direitos são divididos entre as equipes. Desta forma, Ceará e Palmeiras tem direito, cada um, a 15% do valor que Arthur Cabral for negociado.

Ao todo, o atacante brasileiro, revelado na Cidade Vozão, rendeu ao Ceará R$ 12,9 milhões e é a 4ª venda mais cara da história do futebol nordestino.