Arthur Cabral marca três vezes na vitória do Basel e chega a 17 participações em gols na temporada

O brasileiro Arthur Cabral segue sendo o principal protagonista do Basel. Nesta quinta-feira (19), o atacante marcou três vezes na vitória dos suíços sobre o Hammarby IF, da Suécia, por 3 a 1, em duelo válido pela UEFA Conference League, e chegou a 17 participações em gols na temporada 2021-2022.

Em oito partidas disputadas, Arthur Cabral anotou 12 gols e deu cinco assistências. O brasileiro é o artilheiro da UEFA Conference League com 7 gols marcados.

Legenda: Arthur Cabral é o artilheiro da UEFA Conference League Foto: Divulgação / FC Basel

O atacante, ex-Ceará, também lidera a artilharia do Campeonato Suíço com 5 gols marcados em três partidas. Nos últimos seis jogos vestindo a camisa do Basel, Arthur Cabral marcou 11 gols e deu quatro assistências.

O Basel volta a campo no domingo (22) contra o Lausanne-Sport, às 09h15 (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Suíço. A equipe da Basileia lidera o torneio com 9 pontos conquistados.