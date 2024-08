Arthur Cabral deve sair do Benfica-POR para clube da Premier League

Ex-Ceará, Arthur Cabral, pode estar de saída do Benfica-POR para o Brentford-ING. A negociação seria por empréstimo com obrigação de compra, caso metas sejam atingidas pelo brasileiro. A informação é do jornal português “Record”. Dessa forma, o Vovô pode ser beneficiado por ser o clube formador do atleta.

Caso o atacante atinja as metas, o time cearense tem direito a 2,6% de toda negociação que envolva valores sobre o atleta, por conta do Mecanismo de Solidariedade da Fifa.

Já era interesse do clube português vender Arthur. O valor inicial seria de aproximadamente 20 milhões de euros (R$120 milhões), montante que o clube pagou por ele. O Brentford, no entanto, conseguiu negociar a opção de empréstimo a seu favor.

Arthur não conseguiu se destacar como esperado pelo time de Portugal, o que fez com que perdesse espaço. O atacante joga pelo Benfica desde a temporada 2023/24. Ao todo, foram 43 partidas, 11 gols e três assistências.