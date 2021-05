Arsenal de Sarandí x Jorge Wilstermann na Copa Sul-Americana: Ceará torce pelo empate

Após uma partida histórica na Bolívia, o Ceará mantém o foco em novo jogo importante da Sul-Americana: Arsenal de Sarandí e Jorge Wilstermann se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 19h15, na Argentina. O duelo no estádio Julio Grondona marca o encerramento da 3ª rodada do Grupo C.

O confronto é importante para a classificação alvinegra. Na tabela, o time está na liderança com cinco pontos. O Bolívar surge logo atrás, com a mesma pontuação, mas saldo de gols inferior: 2 a 1.

Com dois jogos realizados, os rivais restantes no chaveamento conseguiram um empate e uma vitória. Contra o Vovô, inclusive, o Arsenal empatou em casa, enquanto o Jorge Wilstermann foi derrotado na Arena Castelão. Assim, o ideal é que não haja vencedor no jogo.

A combinação iria permitir que os clubes seguissem distantes da equipe cearense, restando três confrontos - e o Ceará realiza os próximos dois em casa, diante de Arsenal (12/5) e Bolívar (20/5).

Pelo regulamento, apenas o líder do chaveamento avança à 2ª fase. Nas contas alvinegras, o plantel de Guto Ferreira tem decisões em solo cearense para se aproximar da classificação.

Momento ruim

Legenda: O Arsenal de Sarandí é o último colocado do Campeonato Argentino Foto: divulgação / Arsenal de Sarandí

Adversários nesta quinta (6), Jorge Wilstermann e Arsenal acumulam resultados negativos recentes. Nos respectivos torneios nacionais, times também estão nas últimas posições.

Os bolivianos, por exemplo, estão em 14º na elite do país, que soma 16 participantes. A equipe não vence há cinco jogos, incluindo duelos da Sul-Americana, com quatro derrotas e um empate.

Já o clube de Avellaneda é o lanterna do Campeonato Argentino, que registra 13 concorrentes do Grupo A. Desde o empate com o Ceará sem gols, em casa, foi derrotado por 2 a 0 para o Colón na competição local.