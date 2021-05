Arena Romeirão alcança 70% da obra de modernização concluída; veja detalhes

As obras de modernização no Estádio Mauro Sampaio (Romeirão), em Juazeiro do Norte, alcançam 70% dos serviços executados, conforme medição da Superintendência de Obras Públicas (SOP). A próxima etapa será definir os contornos da arena esportiva multiuso: a implantação das cobertas do equipamento.

Em paralelo, há a união entre as arquibancadas dos setores norte e oeste. “Foi iniciada implantação das cobertas do lado direito, que devem ser finalizadas em maio. Em seguida será feito o lado esquerdo. Para conclusão faltam cobertas, elevadores, cadeiras e acabamentos”, afirmou Quintino Vieira, superintendente de Obras Públicas.

O equipamento esportivo contará com uma área aproximada de 47 mil metros quadrados (m²). O espaço inclui estádio com capacidade para 17 mil pessoas, bloco com cabines de imprensa e camarotes, além de praça de alimentação, museu, centro comercial, estacionamento e demais setores.

Além de estrutura adequada para jogos de torneios de nível continental, como as duas primeiras fases da Copa Sul-Americana, por exemplo, o Romeirão será arena multiuso. Isso significa que a estrutura poderá receber shows, festivais, eventos culturais e religiosos.

