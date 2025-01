Apresentado no Botafogo, cearense Artur projeta decisão da Supercopa: 'Não vejo a hora'

Nesta terça-feira, o Botafogo apresentou Artur, seu primeiro reforço para 2025. Substituto de Luiz Henrique, que deixou General Severiano como ídolo após brilhar na última temporada, o atacante vestirá a histórica camisa 7 do clube carioca. Para acertar com o jogador, o Alvinegro pagou 10 milhões de euros (R$ 62,2 milhões na cotação atual) ao Zenit, da Rússia.

A venda de Artur gera um montante financeiro aos cofres alvinegros por conta do Mecanismo de Solidariedade da Fifa. A ferramenta visa beneficiar as equipes formadoras e concede até 5% do valor de qualquer transação para a instituição na qual o atleta atuou até os 23 anos. No caso de Artur Victor, o Ceará é detentor de 0,65%. Logo, ganha R$ 403 mil.



Artur estava realizando pré-temporada com o Zenit, o que facilitou sua preparação para estrear com a camisa do Botafogo. O atleta está treinando normalmente para o clássico contra o Fluminense, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca. No entanto, depende da regularização para disputar o 'Clássico Vovô'. Caso não entre em campo, Artur mira a decisão da Supercopa do Brasil, no domingo, contra o Flamengo.



"Quando deito minha cabeça no travesseiro, fico imaginando, até sonho como vai ser. Acho muito importante. Estou muito ansioso. Preciso até trabalhar isso em mim, essa questão da ansiedade. Quero que chegue domingo logo. Quero que a gente seja campeão", afirmou.



Este ano, Artur usará o número que ficou marcado na história do Botafogo por Garrincha, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. A nova contratação comentou sobre o peso que o uniforme carrega e disse que sonha com uma convocação para a seleção brasileira.