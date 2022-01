Apresentado, Anthony Landazúri se coloca à disposição para estrear pelo Fortaleza

O lateral-direito Anthony Landázuri foi apresentado na tarde desta quinta-feira (27) no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. O jogador vem do Independiente del Valle, do Equador, e citou a adaptação com a altitude como um dos principais desafios neste início de temporada com o Fortaleza.

"Tenho que ser sincero, no primeiro dia foi bem difícil, venho de um time que jogava na serra, onde a altitude é muito maior, os brasileiros sabem como é (risos). E chegar da serra para o litoral é muito complicado para treinar, jogar... Sou natural do litoral também, vou jogar aqui agora, graças a Deus tive essa oportunidade de vir para uma grande equipe. Daqui a pouco, eu me adapto por completo ao grupo." afirmou.

Landazúri contraiu Covid-19 nas primeiras semanas de trabalho em Fortaleza, o que acabou atrasando a preparação do jogador na pré-temporada. Regularizado nessa quarta-feira (26), o jogador já está apto a estrear com a camisa do Leão e se mostrou pronto para atuar sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda.

"Estou à disposição dele. Se ele optar para que eu jogue domingo estarei em campo da melhor maneira possível. Pelo pouco que treinei aqui no clube, sei que é uma equipe onde tem jogadores polivalentes e onde o professor Vojvoda me colocar creio que estarei bem. Acho que jogo melhor pela linha direita, na lateral-direita também." finalizou.

O Fortaleza estreia na temporada no próximo domingo (30), às 18h, contra o Sousa-PB, pela Copa do Nordeste. A partida ocorre na Arena Castelão.