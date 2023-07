Apostas esportivas são regulamentadas pelo Governo e empresas serão taxadas em 18%; veja regras

A Medida Provisória (MP) que regulamenta as apostas esportivas foi publicada nesta terça-feira (25), no Diário Oficial da União. Já em vigor, as novas regras ainda serão analisadas pelo Congresso Nacional em até 120 dias. O documento explica quem não pode participar da atividade.

Além disso, as empresas "bets" serão taxadas em 18% sobre a receita que ganham com todos os jogos após o pagamento dos prêmios aos jogadores e imposto de renda sobre a premiação.

Com a regulamentação, a estimativa é de que a Fazenda arrecade até R$2 bilhões, em 2024. Para os anos seguintes, esse valor pode variar entre R$ 6 e 12 bilhões.

Também será responsabilidade do Ministério da Fazenda liberar o funcionamento das apostas, "sem limite no número de outorgas, com possibilidade de comercialização em quaisquer canais de distribuição comercial, físicos e em meios virtuais."

As empresas serão taxadas em 18% sobre o GGR (Gross Gaming Revenue). Os outros 82% ficarão com as "bets". As taxas ficaram distribuídas dessa forma:

10% de contribuição para a seguridade social;

0,82% para educação básica;

2,55% ao Fundo Nacional de Segurança Pública;

1,63% aos clubes e atletas que tiverem seus nomes e símbolos ligados às apostas;

3% ao Ministério do Esporte.

A MP também estabeleceu quem fica proibido de participar das apostas esportivas.