Após Flamengo ser vice na Copa do Brasil, torcedores pincham muros do clube e pedem saída de Gabigol

O Flamengo, no domingo (24), foi vice-campeão da Copa do Brasil após empatar o segundo jogo contra o São Paulo no estádio Morumbi. A primeira partida foi encerrada em 1 a 0 para a equipe tricolor e esse gol, na soma dos placares, deu o título para a equipe paulista. Após o final do jogo, os muros da Gávea, CT do Flamengo, foram pichados.

Frases como "elenco safado", "Fora Braz", "Fora Gabigol" e "vergonha" foram escritas nos muros. A torcida demonstrou toda insatisfação com a diretoria e o descontentamento com alguns jogadores do elenco. O empate e o vice-campeonato ampliam ainda mas a crise implantada no Flamengo.

Nessa temporada, o Rubro-Negro perdeu cinco finais de campeonatos, deixando para trás o Campeonato Carioca (Fluminense campeão), a Taça Guanabara (Fluminense), a Recopa Sul-Americana (Independiente del Valle), a Supercopa (Palmeiras) e a Copa do Brasil (São Paulo).

O Flamengo volta aos gramados no sábado (30), diante do Bahia, às 16h (de Brasília), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão Série A.