Após estreia com a camisa do Ceará, Guilherme Bissoli revela: 'sonho em ser campeão aqui'

Anunciado no fim de junho pelo Ceará, o atacante Guilherme Bissoli realizou sua estreia com a camisa alvinegra na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo-SP. O novo camisa 79 do Vovô entrou no lugar de Nicolas e teve pouco mais de 30 minutos em campo. Os dois atletas, inclusive, devem disputar a titularidade no comando de ataque.

Ainda sem ter sido apresentado de maneira oficial, Bissoli concedeu uma rápida entrevista ao canal oficial do clube no Youtube e falou sobre suas características e quais são os seus objetivos no Alvinegro de Porangabuçu.

"Sou um cara descontraído, humilde, caseiro. Como atleta, sou bastante dedicado, profissional e gosto de trabalhar para ajudar no máximo que eu puder. Nosso objetivo é garantir o acesso e voltar para a primeira divisão, mas sonho em ser campeão aqui ainda e, se Deus quiser, a gente vai conseguir crescer no campeonato e terminar o ano com uma grande conquista, levantando o troféu", afirmou.

Bissoli é de origem italiana e carrega consigo alguns gostos do país europeu. Ele é fã de macarronada, do ex-atacante Francesco Totti, ídolo da Roma, e do Milan. Além disso, engana-se quem pensa que o jogador de 25 anos sempre atuou no ataque. Até os 17 anos, o jogador atuava como meio de campo e, por marcar muitos gols, foi adiantado para jogar como um camisa nove.

"Fui meio-campo até o sub-17 e nessa época pisava muito na área. Acabei fazendo muitos gols de cabeça, fui vice-artilheiro do campeonato. O treinador optou por me colocar como um falso nove e acabou dando certo. Desde então foram saindo mais gols e tenho conseguido desempenhar um bom papel", completou.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA

APRESENTAÇÃO OFICIAL

A apresentação oficial de Guilherme Bissoli acontecerá nesta terça-feira (11/07), às 14h30, em coletiva de imprensa que será realizada em Porangabuçu.