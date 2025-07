Após demissão de Vojvoda, Toinha publica mensagem de despedida emocionada

Com a saída de Juan Pablo Vojvoda do comando técnico do Fortaleza, a funcionária símbolo do clube, Toinha, publicou uma mensagem de despedida emocionada nas redes sociais. A "mãe tricolor", como é conhecida, disse que a sensação é de luto e que os portões do Pici jamais estarão fechados para o argentino enquanto ela estiver viva.

Na publicação, Toinha ressaltou o dia a dia de Vojvoda no Pici, o lado humano do treinador e mencionou a fé do argentino, que a acompanhava em missas na cidade de Fortaleza e visitas a Canindé. Muitas fotos dela ao lado do ex-comandante tricolor e da família dele foram publicadas junto dos texto. O zagueiro Britez compartilhou a despedida nas redes sociais dele.

Que dia triste, acho que a sensação da grande maioria é luto. E agora, quem vai com a gente pra Canindé? E os dias 13, quem vai comigo pra missa? Quero dizer que há coisas muito além da bola correndo no campo que quase ninguém sabe. O acessar às pessoas, conhecer e mostrar outro lado além do profissional, não é qualquer um. Nada de bem ou de mal nessa vida é por um acaso, tudo tem um propósito bem maior. Você veio no momento certo, pro lugar certo, na hora certa. Vai deixar uma grande saudade, mas enquanto eu viver jamais, portões estarão fechados pra você, melhor dizendo, nunca Toinha Funcionária símbolo do Fortaleza

Vojvoda deve voltar ao Pici nesta terça-feira (15) para se despedir do elenco e funcionários. O contrato dele com o Tricolor se encerraria no fim de 2025, mas foi encerrado antes por decisão do departamento de futebol.