Anderson Daronco apita a partida entre Ceará e América Mineiro no Castelão

Anderson Daronco, da FIFA, será o árbitro da partida entre Ceará e América Mineiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta segunda-feira (18), às 21h45, na Arena Castelão. Eduardo Gonçalves da Cruz/MS e Lucio Beiersdorf Flor/RS serão os assistentes.

No comando do árbitro de vídeo (VAR), Carlos Eduardo Nunes Braga/RJ será o árbitro responsável. Enquanto, Flavio Gomes Barroca/RN e Sérgio Cristiano Nascimento/RJ estão relacionados como Assistente do VAR e Observador do VAR, respectivamente. Concluindo a relação de profissionais, Tatiana Pacheco Lima Guedes está designada como Quality Maneger e Ítalo Medeiros de Azevedo será o inspetor da equipe de arbitragem.

Daronco na temporada

Em 2024, o árbitro Anderson Daronco apitou em 47 partidas. Em suas atuações, o cartão amarelo foi exibido em 195 oportunidades, 18 expulsões foram processadas e nove pênaltis foram marcados. As partidas apitadas pelo árbitro se deram nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Taça Libertadores da América, Saudi Pro League, além de partidas pelos Estaduais.

Daronco apitará a partida entre Paraguai e Argentina na noite desta quinta-feira (14), às 20h30 pela 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

Daronco em jogos do Ceará

Em 17 oportunidades, o Vozão entrou em campo com o juiz Anderson Daronco no comando do apito. A última vez foi aconteceu na atual temporada, na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória alvinegra por 2 a 0 diante do Avaí/SC.