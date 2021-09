Anderson Batatais comanda 1º treino no Ferroviário

O técnico Anderson Batatais realizou na tarde desta terça-feira (7), seu 1º treino no comando do Ferroviário. Ele, que desembarcou no início da tarde, comandou o treinamento na Barra do Ceará, iniciando o trabalho visando a reta final da 1ª Fase da Série C.

O Ferroviário é o 6º colocado do Grupo A com 20 pontos, dois do 4º colocado, o Volta Redonda, e vem de 7 jogos sem vencer.

Legenda: O elenco coral iniciou os trabalhos com a comissão técnica do novo treinador visando a reta final da Série C Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Anderson Batatais terá apenas 3 jogos para classificar o time coral para 2ª Fase. O primeiro será contra o Paysandu pela 16ª rodada, na segunda-feira (13), no CT do Ceará, às 15 horas.

Em seu primeiro trabalho, o treino foi dividido em três etapas junto ao grupo, com o aquecimento comandado pelo preparador físico Zé Mário.

Em seguida, o técnico coral comandou um trabalho físico-técnico e por fim concluiu a atividade com um treino de posicionamento.