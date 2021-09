Análise: os desafios de Anderson Batatais no Ferroviário para três jogos na Série C

O técnico Anderson Batatais está de volta ao Ferroviário e terá uma missão relâmpago na Série C do Campeonato Brasileiro. Com apenas 3 jogos para o fim da 1ª Fase, o novo treinador terá pouco tempo para uma reação na competição e classificar o time coral para o 1º quadrangular.

O Ferroviário enfrenta o Paysandu no dia 13/09 no Elzir Cabral, o Manaus na Arena da Amazônia, no dia 19/09, e fecha a 1ª Fase contra o Floresta, no dia 25/09, em casa.

A tarefa de Anderson Batatais não é simples: ele terá um grupo sem confiança após 7 jogos sem vencer e em 6º com 20 pontos, 2 do G4. Matematicamente a classificação é possível, mas Anderson precisará resolver problemas, principalmente ofensivos.

Carências

O Ferroviário tem o pior ataque do Grupo A, com apenas 8 gols marcados em 15 jogos, baixíssima média de praticamente um gol a cada dois jogos, dificultando alcançar vitórias. Já são 360 minutos sem marcar gols (ou 4 jogos), com os atacantes e o time como um todo desperdiçando as chances de gol que aparecem.

Legenda: O Ferroviário está há 7 jogos sem vencer na Série C do Brasileiro Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

O treinador anterior, Francisco Diá, revezou ao longo das 15 rodadas: Reinaldo, Dioguinho, Mauri, Diego Viana e Dudu na armação, com mais chances para os dois primeiros. Ainda que Reinaldo tenha tido lampejos - ele foi o autor do gol da última vitória do time coral na Série C, contra o Manaus - e Dioguinho, um dos recém chegados, tenha dado mais velocidade e força no um contra um ao time, o setor ainda está devendo quanto a oportunidades criadas para os atacantes.

Na frente, Adilson Bahia, Edson Cariús, Gabriel Silva, Thiago Aperibé e Augusto tem perdido gols e deixado ataque zerado.

O último gol de um atacante foi marcado por Augusto contra o Altos/PI, no empate em 1 a 1 fora de casa, no dia 6 de agosto.

Batatais terá a missão de encontrar uma dupla que dê certo, com o artilheiro Edson Cariús em má fase técnica, mas com reconhecido faro de gol.

Melhor Defesa

Se conseguir melhorar o ataque coral, o treinador terá uma chance de classificar o time para a 2ª Fase, afinal a defesa é boa, a melhor do Grupo A com apenas 9 gols sofridos em 15 jogos, média menor que 0,5 gols sofridos por partida.

Assim, o treinador deve manter a linha de defesa intacta, com Rafael; Polegar, Vitão, Richardson e Emerson. O quinteto, reforçado pelo também titular absoluto Wesley Dias, como volante, garantem a solidez defensiva coral.

Histórico

O novo treinador já tem um histórico positivo no Ferroviário, em um trabalho de 2020. Ele chegou para substituir Zé Teodoro, ainda na 1ª Fase do Cearense e ameaçado de rebaixamento. Com Anderson, o time engrenou, mas ele saiu para ser auxiliar de Mancini no Atlético/GO quando liderava a 2ª fase do Estadual com 13 pontos conquistados após quatro vitórias, um empate e uma derrota em seis jogos disputados, e classificado às semifinais com uma rodada de antecedência.