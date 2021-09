Ferroviário acerta contratação de técnico Anderson Batatais para sequência da Série C

A diretoria do Ferroviário acertou a contratação do técnico Anderson Batatais para a sequência da Série C do Brasileiro. O Diário do Nordeste confirmou que o gestão agiu rápido no mercado após pedido de demissão de Francisco Diá no sábado (4) e prepara o anúncio oficial.

O novo profissional retorna ao Tubarão da Barra após passagem de destaque em 2020, quando se desligou para ser auxiliar de Vagner Mancini, que trabalhava no Atlético-GO na época. Pelo Ferrão, deixou a equipe na liderança do Campeonato Cearense, com 10 jogos: sete vitórias, dois empates e uma derrota.

Desde a saída, teve passagens também por Corinthians e América-MG. Com 48 anos, tem experiência na função sob comando de Vila Nova e Ceará.

No novo ciclo, Batatais chega ao time coral com o auxiliar Caé Cunha, o preparador físico Zé Mário Campeiz e o analista de desempenho Filipe Rayol. A comissão técnica principal é composta ainda pelo preparador de goleiros Tinho, que já estava na delegação coral. Restam três rodadas na Terceirona, e o Ferroviário está na 6ª posição, com 20 pontos.