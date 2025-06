Ancelotti analisa empate estreia e projeta confronto com o Paraguai: 'Será uma partida diferente'

O treinador Carlo Ancelotti analisou sua estreia à frente da Seleção Brasileira após o empate sem gols com o Equador, na noite desta quinta-feira (5), no Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele destacou a força defensiva do Brasil no jogo.

“Foi uma partida muito boa a nível defensivo, vi a equipe melhor com a bola, com um jogo um pouco mais fluido. Foi um bom empate e saímos satisfeitos, com confiança para o próximo jogo”, disse o técnico, que ressaltou também a boa perspectiva de evolução no setor ofensivo, em função, por exemplo, do retorno de Raphinha, que estava suspenso para o duelo com o Equador.

“Temos a qualidade dos jogadores, que é muito boa. Não há muito tempo para trabalhar, mas há a possibilidade de melhorar porque temos qualidade. Estou certo que vamos melhorar a nível ofensivo, hoje faltou um jogador importante, que é o Raphinha”, completou.

Legenda: O Brasil empatou sem gols com o Equador na última quinta-feira (5) Foto: @rafaelribeirorio I CBF

Desde 1995 trabalhando como técnico, ele comentou a emoção de ter comandado uma seleção pela primeira vez.

“Minha primeira partida comandando uma seleção, meu coração sentiu algo especial. Estive no banco em mais de 1800 partidas e esta foi especial. Creio que posso fazer uma avaliação desse primeiro período, fiquei feliz com a recepção. Me sinto encantado em trabalhar com a CBF e, para mim, é um presente estar aqui”, contou.

Próximo jogo

Ancelotti projetou ainda o duelo da próxima terça-feira (10), contra o Paraguai, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

“Será uma partida diferente, acredito que teremos mais condições de controlar o jogo. Temos que fazer um jogo com mais ritmo, mobilidade e intensidade. Acredito que assim faremos na nossa casa”, afirmou.