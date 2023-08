ANAF enxerga 'punição silenciosa' a árbitros de Goiás e entra com queixa-crime no STJD contra Seneme

A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF) entrará com uma queixa-crime no STJD contra Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, pois entende que árbitros da Federação Goiana de Futebol (FGF) não estão sendo escalados em competições nacionais como forma de represália. Além disso, uma denúncia será encaminhada ao Ministério Público do Trabalho.



Segundo a argumentação de Salmo Valentim, presidente da ANAF, a exclusão seria uma resposta da CBF a uma nota publicada pela FGF para contestar a arbitragem do Brasileirão. O texto em questão é um posicionamento de apoio a reclamações feitas pelo Goiás, que se diz prejudicado em competições nacionais.



"A punição silenciosa que ele impetrou contra os árbitros de Goiás que estão há três rodadas fora de TODAS as competições da CBF, em razão de a Federação Goiana de Futebol ter concordado com a crítica que o Goiás E.C. fez em relação a arbitragem, comprova não só o seu desserviço, como atesta que enquanto os árbitros forem reféns da CBF, essa prática continuará acontecendo", disse Valentim, em nota.