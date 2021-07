Ana Patrícia e a cearense Rebecca vencem dupla queniana no vôlei de praia em Tóquio

A dupla brasileira Ana Patrícia e a cearense Rebecca venceu as quenianas Makokha e Khadambi na madrugada desta segunda-feira (26, horário de Brasília), e estrearam com vitória no vôlei de praia feminino nas Olimpíadas de Tóquio.

O placar do jogo foi 2 a 0, com parciais de 21/15 e 21/9. No primeiro set, o Quênia ainda conseguiu abrir vantagem de 4 a 3, mas um ace de Rebecca e um bloqueio de Ana Patrícia fizeram o Brasil tomar a liderança da partida. Já no segundo set, a dupla brasileira venceu sem dificuldade.

Ana Patrícia e Rebecca, que ocupam o 10º lugar no ranking mundial, voltam a jogar na terça-feira (27), contra Graudina e Kravcenoka, da Letônia.

Na sexta (30), a partida será contra Claes e Sponcil, dos Estados Unidos.

Rendimento

Todas as duplas brasileiras venceram até agora, tanto no masculino quanto no feminino, o que dá 100% de aproveitamento nesta primeira rodada do torneio olímpico.

Líderes do ranking mundial, Ágatha e Duda derrotaram as argentinas Ana Gallay e Fernanda Pereyra por 2 sets a 0 (parciais de e 21/19 e 21/11) na última sexta-feira (23). No mesmo dia, Alison e Álvaro Filho também levaram a melhor na partida e superaram a dupla argentina por 2 a 0 (parciais de 21/16 e 21/17).

Já neste domingo (25), Bruno e Evandro venceram os chilenos Marco e Grimalt por 2 sets a 1 (parciais de 21/16, 16/21 e 15/12).