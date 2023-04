América-MG x Fluminense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

América-MG e Fluminense entram em campo neste sábado (15), às 16h de Brasília, no Independência, em Belo Horizonte (MG), para disputar a primeira rodada da Série A do Brasileirão 2023, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O América-MG foi o vice-campeão do Campeonato Mineiro de 2023, perdendo na final para o Atlético-MG. Na última edição do Brasileirão, a equipe mineira ficou na décima colocação na tabela, garantindo vaga para a Copa Sul-Americana de 2023.

Já o Fluminense foi o campeão do Campeonato Carioca de 2023, superando o rival Flamengo na decisão. Comandado por Fernando Diniz, o time carioca terminou o último Brasileirão na terceira colocação, garantindo vaga na fase de grupos da Libertadores 2023.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

América-MG: Matheus Cavichioli; Nino Paraíba (Arthur), Iago Maidana (Éder), Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho e Benítez; Felipe Azevedo, Everaldo e Mastriani. Técnico: Vagner Mancini.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Vitor Mendes e Guga; André, Alexsander, Lima e Gabriel Pirani; John Kennedy e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

AMÉRICA-MG X FLUMINENSE | FICHA TÉCNICA

Competição: Primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 15/04/2023 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)