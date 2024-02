All-Star Weekend 2024: veja horários, eventos, e onde assitir as estrelas em quadra

O All Star Weekend 2024 da NBA acontece neste fim de semana — começando na sexta-feira (16) e terminando no domingo (18). O tradicional fim de semana festivo da Liga, acontecerá, neste ano, em Indianápolis, em Indiana.

O evento contará com o jogo das celebridades e o Rising Stars (torneio de novatos), na sexta-feira (16). Já no sábado (17) terá o torneio de habilidades, torneio de enterradas, torneio de 3 pontos e uma novidade para esta edição.

E, para fechar o fim de semana, no domingo (18) teremos a realização da 73ª edição do All-Star Game, que, neste ano, voltará a ser disputada entre estrelas do Leste contra estrelas do Oeste.

NOVIDADES

Diferente dos últimos anos, neste ano teremos algumas novidades no All Star Weekend. A primeira delas é que os eventos foram distribuídos em dois lugares diferentes: O Gainbridge Fieldhouse, casa do Indiana Pacers e o Lucas Oil Stadium, casa do Indianapolis Colts, na National Football League (NFL).

Lá foi montada uma quadra de LED para o jogo das celebridades, que acontece nesta sexta-feira (16), e os eventos de sábado (17). Os demais eventos, incluindo o All-Star Game, será na Gainbridge Fieldhouse.

A outra novidade também é no sábado, quando Sabrina Ionescu, estrela da WNBA (a Liga Feminina de Basquete Americano) e dona do recorde de pontos entre WNBA e NBA em torneios de três pontos, enfrenta um duelo particular contra Stephen Curry, que divide o recorde da NBA com Tyrese Haliburton.

O duelo foi motivado por Stephen, que foi “confrontado” por Brandin Podziemski — companheiro de equipe de Curry no Golden State Warriors —, informalmente, sobre Sabrina ser a detentora do recorde, o que não mudará independentemente do resultado da disputa.

ONDE ASSISTIR O ALL-STAR WEEKEND

O fim de semana das estrelas será transmitido na ESPN e no Star+. Na sexta-feira (16) o evento acontecerá a partir das 21h. Já no sábado (17) os torneios começarão às 22h. Para encerrar, o jogo das estrelas acontecerá no domingo (18), a partir das 22h. Todos os horários referentes ao horário de Brasília.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO ALL-STAR WEEKEND

SEXTA-FEIRA (16)

JOGO DAS CELEBRIDADES

Celebridades do mundo do entretenimento entrarão em quadra na sexta-feira (16) à noite, às 21h, para o Ruffles NBA All-Star Celebrity Game no Lucas Oil Stadium em Indianápolis.

Entre os principais nomes e personalidades estão a atriz e cantora Jennifer Hudson, vencedora do EGOT (título reservado a vencedores nos prêmios Emmy, Grammy, Oscar e Tony), as estrelas da NFL Micah Parsons e C.J. Stroud, a vencedora do Emmy Lilly Singh e as estrelas da WNBA Jewell Lloyd e Natasha Cloud.

VEJA TIMES DAS ESTRELAS

Time Shannon (treinado por Shannon Sharpe e 50 Cent) terá:

Anuel AA , artista

, artista Kai Cenat , streamer

, streamer Conor Daly , piloto da IndyCar Series

, piloto da IndyCar Series Walker Hayes , artista indicado ao Grammy

, artista indicado ao Grammy Quincy Isaiah , ator

, ator Jewell Loyd , armadora cinco vezes All-Star do Seattle Storm

, armadora cinco vezes All-Star do Seattle Storm Micah Parsons , linebacker do Dallas Cowboys

, linebacker do Dallas Cowboys Lilly Singh , entertainer vencedora do Emmy

, entertainer vencedora do Emmy SiR , artista indicado ao Grammy

, artista indicado ao Grammy Dylan Wang, ator

Time Stephen (treinado por Stephen A. Smith, Lil Wayne e A'ja Wilson) terá:

Adam Blackstone , músico indicado ao Grammy

, músico indicado ao Grammy Natasha Cloud , armadora do Phoenix Mercury

, armadora do Phoenix Mercury Jennifer Hudson , artista vencedora do EGOT

, artista vencedora do EGOT Tristan Jass , criador de conteúdo

, criador de conteúdo AJ McLean , artista indicado ao Grammy

, artista indicado ao Grammy Kwame Onwuachi , chef vencedor do James Beard Award

, chef vencedor do James Beard Award Metta World Peace , campeão da NBA

, campeão da NBA Jack Ryan , entertainer de basquete

, entertainer de basquete C.J. Stroud , quarterback do Houston Texans e NFL Offensive ROY

, quarterback do Houston Texans e NFL Offensive ROY Gianmarco Tamberi, campeão olímpico de salto em altura

RISING STARS

O Rising Stars — o jogo entre calouros e segundo anistas da NBA — começará às 23h. Desde 2023, o formato foi alterado para uma espécie de torneio. Ao invés de um único jogo, 21 jogadores de primeiro ou segundo ano da liga são divididos em três times de sete que disputam um torneio contra uma equipe de sete jogadores da G-League, a liga de desenvolvimento da NBA.

Nas semifinais, vence quem fizer 40 pontos primeiro. Na final, quem fizer 25.

TIME GASOL

Victor Wembanyama , San Antonio Spurs

, San Antonio Spurs Brandon Miller , Charlotte Hornets

, Charlotte Hornets Brandin Podziemski , Golden State Warriors

, Golden State Warriors Jaime Jaquez Jr. , Miami Heat

, Miami Heat Jabari Smith Jr. , Houston Rockets

, Houston Rockets Cason Wallace , Oklahoma City Thunder

, Oklahoma City Thunder Bilal Coulibaly, Washington Wizards

TIME TAMIKA

Paolo Banchero , Orlando Magic

, Orlando Magic Jaden Ivey , Detroit Pistons

, Detroit Pistons Jalen Duren , Detroit Pistons

, Detroit Pistons Keegan Murray , Sacramento Kings

, Sacramento Kings Scoot Henderson , Portland Trail Blazers

, Portland Trail Blazers Keyonte George , Utah Jazz

, Utah Jazz Dyson Daniels, New Orleans Pelicans

TIME JALEN

Chet Holmgren , Oklahoma City Thunder

, Oklahoma City Thunder Jalen Williams , Oklahoma City Thunder

, Oklahoma City Thunder Bennedict Mathurin , Indiana Pacers

, Indiana Pacers Shaedon Sharpe , Portland Trail Blazers

, Portland Trail Blazers Dereck Lively II , Dallas Mavericks

, Dallas Mavericks Jordan Hawkins , New Orleans Pelicans

, New Orleans Pelicans Walker Kessler, Utah Jazz

TIME G-LEAGUE

Izan Almans

Matas Buzelis , G League Ignite

, G League Ignite Ron Holland , G League Ignite

, G League Ignite Mac McClung , Osceola Magic

, Osceola Magic Tyler Smith , G League Ignite

, G League Ignite Oscar Tshiebwe , Indiana Mad Ants

, Indiana Mad Ants Alondes Williams, Sioux Falls Skyforce

SÁBADO (17)

Os torneios deste sábado (17) começarão a partir das 22h (horário de Brasília), contudo, como os eventos acontecem em sequência, não há horário específico para cada um.

TORNEIO DE ENTERRADAS

Quatro jogadores se enfrentam em duas rodadas de enterradas para decidir o campeão por um painel de jurados. Veja os participantes:

Jaylen Brown , Boston Celtics

, Boston Celtics Jaime Jaquez Jr. , Miami Heat

, Miami Heat Jacob Toppin , New York Knicks

, New York Knicks Mac McClung, Osceola Magic

TORNEIO DE TRÊS PONTOS

Oito jogadores disputam um torneio de arremessos de três pontos. Serão cinco racks de cinco bolas distribuídos em cinco pontos da quadra. Destes, quatro têm quatro bolas que valem um ponto e uma especial que vale dois.

Um dos racks terá cinco bolas especiais. Além disso, duas bolas de uma distância ainda maior valem três pontos, totalizando 27 arremessos e 40 pontos totais. Os três que somarem mais pontos na primeira fase fazem a final. Quem fizer mais pontos na final é coroado o campeão. Veja os participantes:

Malik Beasley , Milwaukee Bucks

, Milwaukee Bucks Damian Lillard , Milwaukee Bucks

, Milwaukee Bucks Jalen Brunson , New York Knicks

, New York Knicks Lauri Markkanen , Utah Jazz

, Utah Jazz Donovan Mitchell , Cleveland Cavaliers

, Cleveland Cavaliers Karl Anthony-Towns , Minnesota Timberwolves

, Minnesota Timberwolves Trae Young, Atlanta Hawks

TORNEIO DE HABILIDADES

Três equipes compostas por três jogadores competem em uma série de minigames para ver quem termina o circuito em menos tempo e vence a disputa.

TIME 1⁠ᵃˢ ESCOLHAS

Paolo Banchero , Orlando Magic

, Orlando Magic Anthony Edwards , Minnesota Timberwolves

, Minnesota Timberwolves Victor Wembanyama, San Antonio Spurs

TIME PACERS

Tyrese Haliburton , Indiana Pacers

, Indiana Pacers Bennedict Mathurin , Indiana Pacers

, Indiana Pacers Myles Turner, Indiana Pacers

TIME ALL-STAR

Scottie Barnes , Toronto Raptors

, Toronto Raptors Tyrese Maxey , Philadelphia 76ers

, Philadelphia 76ers Trae Young, Atlanta Hawks

DESAFIO IONESCU X CURRY

Como novidade especial deste ano, teremos a disputa entre Sabrina Ionescu, recordista em bolas de três pontos certas no torneio de três pontos da WNBA, contra Stephen Curry, recordista do evento na NBA.

DOMINGO (18)

ALL-STAR GAME

Neste domingo (18), a partir das 22h (horário de Brasília) acontece a 73º edição do NBA All-Star Game. O evento, que reune os melhores jogadores da temporada da NBA, neste ano, terá o retorno do velho formato entre Leste x Oeste, que não acontecia, neste formato, desde 2018.

TITULARES DO LESTE

Giannis Antetokounmpo , Milwaukee Bucks

, Milwaukee Bucks Joel Embiid , Philadelphia 76ers*

, Philadelphia 76ers* Damian Lillard , Milwaukee Bucks

, Milwaukee Bucks Tyrese Haliburton , Indiana Pacers

, Indiana Pacers Jayson Tatum, Boston Celtics

TITULARES DO OESTE

LeBron James , Los Angeles Lakers

, Los Angeles Lakers Kevin Durant , Phoenix Suns

, Phoenix Suns Nikola Jokic , Denver Nuggets

, Denver Nuggets Luka Doncic , Dallas Mavericks

, Dallas Mavericks Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder

RESERVAS DO LESTE

Bam Adebayo , Miami Heat

, Miami Heat Paolo Banchero , Orlando Magic

, Orlando Magic Jaylen Brown , Boston Celtics

, Boston Celtics Donovan Mitchell , Cleveland Cavaliers

, Cleveland Cavaliers Tyrese Maxey , Philadelphia 76ers

, Philadelphia 76ers Jalen Brunson , New York Knicks

, New York Knicks Julius Randle, New York Knicks*

RESERVAS DO OESTE

Devin Booker , Phoenix Suns

, Phoenix Suns Stephen Curry , Golden State Warriors

, Golden State Warriors Anthony Davis , Los Angeles Lakers

, Los Angeles Lakers Anthony Edwards , Minnesota Timberwolves

, Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns , Minnesota Timberwolves

, Minnesota Timberwolves Paul George , LA Clippers

, LA Clippers Kawhi Leonard, LA Clippers

* Joel Embiid e Julius Randle estão fora do jogo e serão substituídos por Trae Young, do Atlanta Hawks, e Scottie Barnes, do Toronto Raptors.