Alemanha x Israel: horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Alemanha e Israel disputam um amistoso internacional neste sábado (26), PreZero Arena, na cidade de Sinsheim, na Alemanha. A bola rola às 16h45 (de Brasília).

Classificada para a Copa do Mundo do Catar, a Seleção Alemã utilizará a oportunidade para entrosar o elenco de olho no mundial.

Palpites para o jogo

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir Alemanha x Israel - Amistoso internacional

Local: PreZero Arena, na cidade de Sinsheim, na Alemanha

Data: 26/02/2022 (sábado)

Horário: 16h45 (de Brasília)

Transmissão: Space e Estádio TNT Sports Prováveis escalações Alemanha: Neuer; Henrichs, Rüdiger, Ginter e Raum; Neuhaus, Gündogan; Draxler, Musiala, e Sané; Timo Werner. Técnico: Hansi Flick. Israel: Marciano; Dgani, Bitton e Menahem; Dasa, Avraham, Peretz, Davidzada; Natkho (David), Solomon e Dabbur. Técnico: Gadi Brumer